Помните бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал за "ЛДНР", а затем попал в плен в Украине? Украинский суд приговорил его к длительному тюремному сроку, однако позже бразильца передали боевикам по обмену.

Оказавшись на свободе, Лусварги вернулся на родину. Но что-то пошло не так, и несколько дней назад уже в Бразилии боевик получил 8 лет тюрьмы за хранение оружия и наркоты. И теперь выйти по обмену уже не получится. Будет сидеть.

Какой только сброд не приезжал воевать на Донбасс со всего мира!