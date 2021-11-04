"Герой ЛДНР" Рафаэль Лусварги снова в тюрьме. Теперь уже в Бразилии
Помните бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал за "ЛДНР", а затем попал в плен в Украине? Украинский суд приговорил его к длительному тюремному сроку, однако позже бразильца передали боевикам по обмену.
Оказавшись на свободе, Лусварги вернулся на родину. Но что-то пошло не так, и несколько дней назад уже в Бразилии боевик получил 8 лет тюрьмы за хранение оружия и наркоты. И теперь выйти по обмену уже не получится. Будет сидеть.
Какой только сброд не приезжал воевать на Донбасс со всего мира!
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Источник:Телеграм-канал Дениса Казанского