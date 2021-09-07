На Донбассе при обстреле ранен украинский воин: в каком он состоянии

Вооруженные формирования России 7 сентября открыли огонь по позициям ВСУ. В результате ранение получил один защитник Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток". Сейчас его состояние – удовлетворительное.

"Сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что боец получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его доставили в госпиталь. Сейчас военнослужащий в удовлетворительном состоянии.

По данным штаба ООС на 17:00 вторника, 7 сентября, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись в районе населенного пункта Зализное и Зайцево. Враг применял станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские воины открывали ответный огонь по противнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки российские наемники семь раз нарушали режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ из запрещенного вооружения и сбрасывали самодельные бомбы с беспилотника.