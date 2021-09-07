На Донбассе при обстреле ранен украинский воин: в каком он состоянии

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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На Донбассе при обстреле ранен украинский воин: в каком он состоянии

Вооруженные формирования России 7 сентября открыли огонь по позициям ВСУ. В результате ранение получил один защитник Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток". Сейчас его состояние – удовлетворительное.

Карта обстрелов на Донбассе.

"Сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – сказано в сообщении.

Видео дня

Уточняется, что боец получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его доставили в госпиталь. Сейчас военнослужащий в удовлетворительном состоянии.

Пост оперативно-тактической группировки "Восток".

По данным штаба ООС на 17:00 вторника, 7 сентября, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись в районе населенного пункта Зализное и Зайцево. Враг применял станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские воины открывали ответный огонь по противнику.

Пост штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки российские наемники семь раз нарушали режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ из запрещенного вооружения и сбрасывали самодельные бомбы с беспилотника.

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