На Донбассе пострадал боец ВСУ: защитники Украины подавили обстрелы оккупантов

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 9 января, защитник Украины получил боевое травмирование. Военный находится в больнице.

Об этом сообщили в вечерней сводке ООС, опубликованной на Facebook-странице штаба. Как говорится в сообщении, в настоящее время состояние здоровья военнослужащего Вооруженных сил – удовлетворительное.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении", – говорится в сообщении.

Всего в течение суток российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. В частности, они стреляли:

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в сторону Попасной – из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Катериновки – из стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 120 мм.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие дали оккупантам отпор. Они открывали ответный огонь, однако не использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями. ВСУ, как говорится в сообщении, заставили российских наемников прекратить обстрелы.

Отметим, что оккупанты на Донбассе не прекращают обстреливать позиции украинских военных. Так, за прошедшие сутки, 8 января, они пять раз нарушили режим прекращения огня. Два раза при этом они применили запрещенное вооружение. Также наемники России пересекли линию столкновения, запустив свой беспилотник. Ранение получил один украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 января посетил украинский Донбасс. После поездки он отметил, что стал очевидцем последствий агрессии России против Украины.