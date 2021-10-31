На Донбассе пострадал боец ВСУ: оккупанты применили запрещенное оружие, но нарвались на ответный удар

В воскресенье, 31 октября, российские оккупанты 8 раз нарушили "перемирие", обстреляв позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, под обстрелами один украинский защитник получил боевую травму. Его эвакуировали, состояние здоровья бойца – удовлетворительное.

Противник вел огонь в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новоалександровка и Золотое-4. Против украинских военных враг применял крупнокалиберные пулеметы, гранатометы разных систем, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

На Луганщине враг запустил беспилотник типа "Орлан-10", который пересек линию столкновения.

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В ответ на обстрелы российских оккупантов ВСУ открывали огонь, не применяя запрещенное оружие.

30 октября в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима тишины со стороны оккупантов. Отметим, что дважды они применили оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября в Запорожье попрощались со старшим солдатом Вооруженных сил Украины, военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады Виктором Рачугиным. Он погиб во время обстрела в Луганской области на Донбассе.