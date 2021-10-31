Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 30 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима тишины со стороны оккупантов. Отметим, что дважды они применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Российско-оккупационные войска снова осуществляли провокации и обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Где были обстрелы 30 октября на Донбассе:

Возле Гранитного – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В сторону Пивденного – из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Катериновки – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Возле населенных пунктов Павлополь и Лобачево наемники РФ запускали беспилотники, с которых сбросили гранаты ВОГ-17.

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В Луганской области оккупанты также запустили БПЛА, который пересек линию столкновения.

По состоянию на 7 часов утра воскресенья, 31 октября, в течение текущих суток было еще два нарушения режима тишины. Так, возле Луганского враг открывал огонь из гранатометов разных систем, а вблизи Светлодарска – из крупнокалиберных пулеметов.

Среди украинских защитников потерь нет. Они открывали огонь в ответ на действия оккупантов, чтобы заставить их прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – отметили в штабе.

Как сообщил в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, наемники РФ 30 октября понесли потери. Трое из них были ранены: один во время хозяйственных работ, еще двое могли подорваться на взрывном устройстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов заявил, что наши военные взяли под контроль село Старомарьевка, которое находилось в "серой зоне" Донецкой области. Однако в самой бригаде, которой это приписали, сообщили, что ни одного их военнослужащего на территории населенного пункта сейчас нет.