Оккупанты на Донбассе ранили бойца ВСУ, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

В течение минувших суток оккупанты на Донбассе ранили одного бойца Вооруженных сил Украины. Во вражеских рядах также есть потери.

Об этом сообщается в Facebook пресс-центра штаба ООС. Всего российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, два из них – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Раненому воину оказана домедицинская помощь и проведена эвакуация в госпиталь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь и заставили его прекратить огневую активность.

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В частности, вблизи населенного пункта Лобачево враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Южного – к гранатометам присоединились минометы калибра 120 мм.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Около Золотого-3 наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, а в районе Новозвановки – из стрелкового оружия.

По данным офицера ВСУ Сергея Нещадима в Twitter, 3 ноября два боевика получили ранения. Оба небоевых, в частности, получение ожогов из-за неосторожного обращения с огнем.

2 ноября погиб еще один террорист – из-за неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября вооруженные формирования России на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников не было.

Ранее оккупационные войска РФ стянули на полигон в районе Миусинска Луганской области 18 боевых бронемашин, 10 танков, 15 прицепных и 9 самоходных гаубиц, а также 6 РСЗО. Таким образом, число зафиксированных ОБСЕ нарушений со стороны оккупантов в течение суток увеличилось с 18 до 58.