На Донбассе получил ранение украинский боец: что известно о его состоянии

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил 29 ноября ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Это произошло во время обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщается на Facebook-странице пресс-службы ООС, раненого эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Всего с начала суток оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из них с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Украинские воины открывали ответный огонь с использованием разрешенного оружия.

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Так, террористы вели обстрелы по позициям ВСУ:

в районе Светлодарска и Старогнатовки из автоматических станковых гранатометов;

вблизи Новоалександровки из ручных противотанковых подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в сторону Станицы Луганской из 122-мм артиллерии;

в направлении Старого Айдара из 120-мм минометов;

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вблизи Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня, применив 82-мм минометы.