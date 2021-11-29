Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

За прошедшие сутки, 28 ноября, боевики на Донбассе продолжили игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы, и обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Всего со стороны российско-оккупационных формирований было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Во время обстрелов противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

В воскресенье 28 ноября враг обстрелял направление населенного пункта Пивденное. При этом были применены запрещенные договоренностями минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Также в ООС сообщили, что утром, 29 ноября, со стороны противника зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

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Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы. Потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.

В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за 28 ноября погиб 1 российский оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе 26 ноября дважды обстреляли украинские позиции, один раз применив оружие, запрещенное Минскими договоренностями. В результате действий врага погиб защитник Украины.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ноябре Вооруженные силы применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. По его словам, эта система обладает значительным психологическим сдерживающим фактором для противника.

После этого Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал применение Вооруженными силами Украины комплексов Javelin якобы попыткой спровоцировать обострение на Донбассе. В то же время дипломат заявил, что тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта президентов РФ и США.