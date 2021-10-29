На Донбассе погиб российский офицер, руководивший батареей при обстреле Гранитного, – Доник

На Донбассе в зоне проведения Операции Объеденных сил погиб действующий российский офицер. Военный руководил руководивший батареей при обстреле Гранитного Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил украинский волонтер Роман Доник. Он отметил, что российские оккупанты тщательно скрывают гибель военного.

"26 октября погиб российский офицер (действующий, не отпускник и не "ихтамнет"), руководивший батареей при обстреле Гранитного. Во время обстрела выполнял боевое задание в должности СОБа (старший офицер батареи)", – написал он.

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Ранее Доник сообщил, что село Гранитное российские оккупанты обстреляли с максимально возможной дальности (15+км). Кроме того, наемники РФ приступили к массированному обстрелу наших позиций из артиллерии. В ответ украинские военные впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против российских оккупантов.

Ранее в штабе Операции Объединенных сил опровергли информацию о том, что украинские военные вернули под контроль правительства поселок Старомарьевка, расположенный возле села Гранитное.

26 октября пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз совершили обстрел позиций ВСУ в обход мирных договоренностей. В результате атаки погиб один украинский защитник, его побратим получил осколочное ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября российские оккупанты 14 раз проводили обстрел на Донбассе, ранив двоих военных Вооруженных сил Украины. 29 октября под обстрелами врага был ранен еще один боец ВСУ.