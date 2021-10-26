В штабе ООС назвали фейком оккупантов взятие под контроль Старомарьевки. Видео и все подробности

В штабе Операции Объединенных сил опровергли информацию о том, что украинские военные вернули под контроль правительства поселок Старомарьевка, расположенный возле села Гранитное в Донецкой области. Ранее подобную информацию распространяли "СМИ" террористов.

Журналисты оккупантов "ДНР" сообщали, что Вооруженные силы Украины якобы закрепились в этой местности вечером 25 октября. Такую информацию подтверждали и источники издания "Бабель" в Министерстве обороны Украины.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложная. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", – говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

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Отметим, что села Старомарьевка и Гранитное (находится на подконтрольной Украине территории) разделяет река Кальмиус и пешеходный мостик, ранее на этом месте был автомобильный мост, однако во время военных действий его взорвали. Это произошло в 2014 году.

Восемь лет в Старомарьевке нет больницы, аптеки, магазина, школы и центрального водоснабжения. Его жители ходили в Гранитное в магазин и аптеку, а дети посещали там школу. По состоянию на 2020 год в Старомарьевке проживало 150 жителей, среди них семь детей.

В то же время в Telegram- канале "Типовой Донецк" опубликовали видео, на котором зафиксировано передвижение военной техники оккупантов в сторону поселка Тельманово.

"Местные жители сообщают о мощных прилетах в Тельманово. Танки катаются по селам", – говорится в сообщении.

Однако, как заявили в ООС, на этом участке вооруженные формирования РФ в нарушение режима всеобъемлющего прекращения огня открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Позиции украинских военных остаются неизменными", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте-апреле кураторы ОРДЛО развернули кампанию по дискредитации Вооруженных сил Украины, обвиняя их в якобы обстрелах населенных пунктов на временно оккупированном Донбассе.