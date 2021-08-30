На Донбассе под вражеским обстрелом погиб украинский защитник, еще один воин ранен

На Донбассе в понедельник, 30 августа, погиб один военнослужащий Объединенных сил и еще один получил ранение из-за обстрела позиций ВСУ вооруженными формированиями России. Трагедия произошла в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Точное место инцидента не разглашается. О провокации противника вечером 30 августа сообщили на Facebook-странице ОТУ "Север".

Раненого было срочно эвакуировано и направлено в медучреждение. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Чтобы прекратить обстрел, украинские бойцы открыли ответный огонь.

Командование ООС выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.

О нарушении со стороны вооруженных формирований РФ было проинформировано представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Напомним, что 29 августа ранения в зоне ООС получили двое защитников Украины. Всего за сутки враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Состояние одного из пострадавших тяжелое, другого – удовлетворительное.

За день до этого, 28 августа, наемники вооруженных формирований РФ 18 раз нарушили режим "перемирия", в частности, открыв огонь по Авдеевке. Были ранены 10 украинских воинов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 29 августа умер подполковник ВСУ Александр Петраковский. 33-летний мужчина после ранения на Донбассе в 2014-м оставался прикован к постели, но боролся за жизнь. Родом защитник был из Житомира.