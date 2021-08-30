На Донбассе под вражеским обстрелом погиб украинский защитник, еще один воин ранен
На Донбассе в понедельник, 30 августа, погиб один военнослужащий Объединенных сил и еще один получил ранение из-за обстрела позиций ВСУ вооруженными формированиями России. Трагедия произошла в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Точное место инцидента не разглашается. О провокации противника вечером 30 августа сообщили на Facebook-странице ОТУ "Север".
Раненого было срочно эвакуировано и направлено в медучреждение. Его состояние оценили как средней степени тяжести.
Чтобы прекратить обстрел, украинские бойцы открыли ответный огонь.
Командование ООС выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.
О нарушении со стороны вооруженных формирований РФ было проинформировано представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, что 29 августа ранения в зоне ООС получили двое защитников Украины. Всего за сутки враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Состояние одного из пострадавших тяжелое, другого – удовлетворительное.
За день до этого, 28 августа, наемники вооруженных формирований РФ 18 раз нарушили режим "перемирия", в частности, открыв огонь по Авдеевке. Были ранены 10 украинских воинов.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 29 августа умер подполковник ВСУ Александр Петраковский. 33-летний мужчина после ранения на Донбассе в 2014-м оставался прикован к постели, но боролся за жизнь. Родом защитник был из Житомира.