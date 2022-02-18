На Донбассе под обстрел оккупантов попал конвой Красного Креста. Фото

На Донбассе под обстрел оккупантов попал гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста. ЧП случилось около 12:00 на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Конвой возвращался с неподконтрольной Украине территории и как раз проходил проверку Госпогранслужбы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

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Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Тем временем восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне.

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото последствий массированных обстрелов, которые российско-оккупационные войска устроили на Донбассе 17 февраля. На них виден обгоревший автомобиль и разрушенные здания.