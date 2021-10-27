На Донбассе оккупанты убили украинского военнослужащего

В среду, 27 октября, оккупанты на Донбассе смертельно ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины. Всего с начала суток зафиксировано девять нарушений режима "тишины", два из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщается в Facebook пресс-центра штаба ООС. Украинские защитники открывали ответный огонь и подавили вражеские огневые точки.

Вблизи Гранитного противник совершил два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского тоже дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошковского наемники открывали огонь из стрелкового оружия. А в сторону Новолуганского применили ручные противотанковые гранатометы.

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В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкиного открывался огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного враг с помощью беспилотного летательного аппарата совершил сброс неизвестных взрывных устройств.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября под обстрелами оккупантов один боец ВСУ получил огнестрельное ранение, еще один воин был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

26 октября под вражеским огнем погиб мастер-сержант Георгий Халиков.