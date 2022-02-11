На Донбассе оккупанты ранили украинского военнослужащего: бойца экстренно госпитализировали

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ранен украинский защитник. Военнослужащего экстренно доставили в больницу.

Инцидент произошел в пятницу, 11 февраля, сообщили в вечерней сводке с фронта, опубликованной на Facebook-странице штаба ООС. Как говорится в сообщении, состояние здоровья воина – удовлетворительное.

Всего с начала суток российские наемники трижды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. В частности, они стреляли:

в направлении Невельского – из стрелкового оружия;

в сторону Песков – из ручных противотанковых гранатометов;

около Марьинки оккупанты задействовали беспилотник, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

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Рубежи украинских подразделений, благодаря усилиям военнослужащих Вооруженных сил Украины, остались неизменными.

Отметим, накануне, 10 февраля, российско-оккупационные войска в Донбассе обстреляли позиции украинских защитников возле Водяного из ручных и станковых противотанковых гранатометов. В штабе отметили, что военнослужащие ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Глава ОП Андрей Ермак рассказал о результатах переговоров, которые 10 февраля провели политические советники лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции. Они обсуждали урегулирование конфликта в Донбассе. По его словам, достичь какого-либо нового соглашения не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне риска российской агрессии начаты командно-штабные учения "Метель-2022". Они продлятся с 10 по 20 февраля в нескольких регионах страны.