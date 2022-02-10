В Украине стартовали военные учения в ответ на маневры РФ и Беларуси: задействуют Bayraktar и Javelin. Фото и видео

В Украине на фоне риска российской агрессии начаты командно-штабные учения "Метель-2022". Они продлятся с 10 по 20 февраля в нескольких регионах страны.

Об этом сообщается в Facebook командование объединенных сил ВС Украины. Задачей участников учений является совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск во время операции сил обороны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, "Метель-2022" будет продолжаться в течение текущего месяца на определенных военных полигонах.

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Ранее министр обороны Алексей Резников уточнил, что учения пройдут на полигонах в Ривне, Ковеле, Овруче, Широком Лане, Олешковских песках, Чугуеве, Чернигове, Одессе.

Он добавил, что военные опробуют беспилотники Bayraktar, а также переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ и других составляющих сил обороны и безопасности при ведении операций по основным принципам, стандартам и штабным процедурам, принятым в государствах-членах НАТО", – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день в Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения "Союзная решительность-2022". Их цель якобы отработка действий по отражению внешней агрессии во время оборонной операции, борьбы с терроризмом и защиты интересов Союзного государства.