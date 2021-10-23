Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе

В субботу, 23 октября, оккупанты на Донбассе ранили двух украинских защитников. В результате вражеского огня бойцы получили осколочные ранения.

Об этом сообщается в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток". После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, давая отпор и сдерживая вооруженную агрессию России.

Напомним, на заседании СНБО 15 октября приняли План обороны Украины, который является секретным и будет применяться в условиях полномасштабной войны.

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Документ также касается органов центральной и местной власти и закона о территориальной обороне.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести крупные учения, но лишь в случае введения военной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября наемники России 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил Украины на Донбассе. В результате один защитник получил ранения, другой – боевое травмирование.