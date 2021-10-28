На Донбассе оккупанты ранили двух украинских военнослужащих: что известно о состоянии бойцов

На Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск двое украинских военных получили ранения. Состояние здоровья обоих – средней тяжести.

Как сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил в Facebook инцидент произошел в четверг, 28 октября. Воинам было оказано домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение.

Всего вооруженные формирования России в четверг семь раз нарушили режим прекращения огня. В четырех случаях они обстреливали украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения:

возле Луганского стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

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в направлении Крымского (дважды) и Красногоровки открывали огонь из минометов калибра 82 мм;

возле Новозвановки враг применил минометы калибра 120 мм;

в сторону Троицкого вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские военные в ответ открывали огонь (не применяя запрещенное вооружение) и заставили российских оккупантов прекратить обстрелы.

Напомним: наемники незаконных вооруженных формирований России 27 октября совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры в Трехизбенке Щастинского района на Луганщине. В сторону поселка оккупанты выпустили около 20 снарядов, что повредило дома мирных жителей.

Это стало вторым вражеским обстрелом мирного населения Трехизбенки за последние два месяца.

Всего за 27 октября наемники России 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг также скинул неизвестные взрывные устройства на позиции Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября под вражеским огнем на Донбассе погиб мастер-сержант Георгий Халиков. Его побратим получил осколочное ранение.