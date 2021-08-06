На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов – штаб ООС
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали десять нарушений "тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований России. Оккупанты из запрещенного вооружения обстреляли не только позиции ВСУ, но и мирную инфраструктуру Галициновк и Красногоровки, в результате чего получил ранение местный житель.
Украинские военные на обстрелы российских наемников открывали огонь в ответ, боевых потерь среди защитников нет. О ситуации на фронте сообщил штаб ООС в Facebook.
В течение 5 августа российско-оккупационные войска открывали огонь:
вблизи Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
возле Галициновки – из артиллерийских систем 122-го калибра, с этого же вооружения оккупанты ударили по окраине поселка, в результате чего были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога;
в районе Южного – из крупнокалиберных пулеметов;
возле Водяного на Приазовье – со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
вблизи Золотого-4 – из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Новотошковского – из ручных противотанковых гранатометов.
в районе Красногоровки – с противотанковых пушек, также враг осуществил обстрел самого населенного пункта (в результате таких действий был тяжело ранен местный житель, повреждены пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.
На Луганщине ВСУ зафиксировали пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", который пересек линию разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
На утро 6 августа нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за прошедшие сутки потери оккупантов были санитарные ("300") – 2 человека с 3 ОМСБр 1 АК, небоевые, один в результате собственной неосторожности получил перелом ноги, у второго была попытка самоубийства).
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение оккупированных районов Донбасса на 90% зависит главы РФ Владимира Путина. По его словам, для решения конфликта нужна политическая воля, и со стороны Украины "она абсолютно есть".