На Донбассе оккупанты 13 раз открывали огонь по ВСУ и провели дистанционное минирование

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушали "тишину" на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из противотанковых ракетных комплексов и запрещенных минометов. На враждебные действия защитники применили огонь в ответ, потерь и ранений среди Объединенных сил нет.

О ситуации на фронте сообщил штаб ООС на странице в Facebook. Известно, что российские наемники потеряли семь человек.

В течении 28 июля оккупанты осуществляли обстрелы:

возле Зайцево – из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного вблизи Донецка – из минометов 120-го калибра;

возле Песков – с противотанковых ракетных комплексов;

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в направлении Новотошковского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Широкино – из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

дважды вблизи Южного – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

возле Каменки – с автоматических станковых гранатометов;

неподалеку Водяного на Приазовье – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов;

в сторону Авдеевки – из под ствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения. А у Южного оккупанты предприняли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Отмечается, что на 07:00 четверга, 29 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим в Twitter написал, что потери оккупантов за 28 июля были небоевые и составили 7 человек:

безвозвратные ("200") – 3 (3 – 1 ОМСБр 1 АК, во время занятий по боевой подготовке);

санитарные ("300") – 4 (3 – 1 ОМСБр 1 АК, во время занятий по боевой подготовке, 1 – 100 ОМСБр 1 АК, неосторожное обращение с оружием).

Как сообщал OBOZREVATEL. президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к переговорам по Донбассу с агрессором, но здесь все зависит от РФ. По его словам, ситуацию в ОРДЛО можно решить только на общегосударственном уровне.