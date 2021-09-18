На Донбассе наемники РФ обстреляли позиции ВСУ и ранили двух воинов

За прошедшие сутки, 17 сентября, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов огнестрельные осколочные ранения получили двое воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы:

Вблизи Песков враг использовал запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра.

В сторону Павлополя – многочисленные обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Катериновки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Зайцев огонь велся из гранатометов различных систем. Было также проведено дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

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На Луганщине наемники РФ нарушили линию разграничения, запустив беспилотник типа "Орлан-10". Отметим, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона проинформировала представителей ОБСЕ.

Кроме того, воины ВСУ открывали огонь в ответ на действия врага.

"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Отметим, что на 7 часов утра субботы, 18 сентября, нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники обстреляли временно неподконтрольное Украине село Иллирия в Лутугинском районе Луганской области. Оккупанты якобы проводили "учения".