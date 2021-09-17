Оккупанты во время "учений" на Донбассе обстреляли село, пострадали мирные жители

Российские оккупанты на Донбассе обстреляли село Иллирия в Лутугинском районе Луганской области. Под обстрелами были повреждены храм Александра Невского, продовольственный магазин и дом культуры.

Также ранения получило мирное население, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Обстрел оккупанты провели, прикрываясь "учениями" по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями.

Отмечается что командование российских оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства и причины обстрела, и вполне вероятно, попытается переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов Луганщины.

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Добавим, что село Иллирия находится на территории временно подконтрольной оккупантами.

16 сентября российские оккупанты восемь раз нарушили "перемирие" на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. Под обстрелами был ранен один мирный житель. Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе был задержан участник незаконного вооруженного формирования Артем Костенко. Он воевал на стороне "ДНР".