На Днепропетровщине задержали подозреваемых в нападении на судью: проведены десятки обысков

Полиция задержала трех мужчин, которых подозревают в нападении на судью в Днепре. Следствие установило, что преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью потерпевшей.

Видео дня

Также не исключает варианта наличия заказчиков. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Инцидент произошел 13 марта около 17:00 в Соборном районе города Днепр. Когда женщина вышла из автомобиля, на нее напали трое неизвестных.

После совершенного нападавшие скрылись на транспортном средстве. Потерпевшая получила телесные повреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались мужчины в возрасте от 33 до 36 лет. Их задержали в рамках специальной полицейской операции.

В дальнейшем следователи провели 38 санкционированных обысков на территории Днепропетровской и Кировоградской областей – по местам проживания подозреваемых, а также в их автомобилях. Во время этих мероприятий изымались вещественные доказательства, которые могут иметь значение для расследования.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напоминаем, что неизвестные напали на судью одного из районных судов. Женщина получила тяжелую травму головы и сейчас находится в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению на Оболони. Злоумышленник во время свидания, начал угрожать насилием женщине, а затем забрал ее деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!