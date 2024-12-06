На Днепропетровщине водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места аварии: его задержали. Фото

5 декабря, в г. Каменское Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого скончалась женщина-пешеход. Водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщило ГУ НП в Днепропетровской области. Нетрезвый водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре его нашли правоохранители.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря в 23:30 в г. Каменское. Двигаясь по ул. Сергея Слисаренко, водитель автомобиля "Skoda Octavia" наехал на 48-летнюю женщину-пешехода. Предварительно установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянение. В результате ДТП потерпевшая погибла, водитель с места события сбежал ", – говорится в сообщении.

Полицейские Каменского районного управления установили виновника смертельного ДТП и задержали его по месту жительства. Им оказался 38-летний местный житель. Возле дома правоохранители обнаружили автомобиль с характерными повреждениями.

Мужчину задержали в соответствии со ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По єтому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Продолжается расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре вечером 1 декабря произошло смертельное ДТП – столкнулись BMW и Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека (среди которых двое малолетних детей) пострадали.

Водитель BMW у остановки общественного транспорта на улице Набережная Заводская врезался в автомобиль, который совершал манёвр разворота, 10-летняя пассажирка, погибшая на месте ДТП, ехала в Ford. Травмы получили водитель и три других пассажира указанного транспортного средства.

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