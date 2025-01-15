На Днепропетровщине в результате пожара в бане погиб мужчина: детали трагедии. Фото

В среду, 15 января, в Днепропетровской области из-за пожара в бане погиб мужчина. Огонь начался в частном секторе города Павлоград.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области. К ликвидации пожара были привлечены 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

"15 января в 06:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом секторе на улице Спортивной города Павлоград. Прибыв по вызову спасатели установили, что загорелось имущество внутри бани на площади 50 кв.м", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 07:13. Отмечается, что в результате пожара погиб мужчина, 1975 года рождения.

Напомним, 14 января, в Ирпене на Киевщине загорелся автомобиль, припаркованный на территории частного разрушенного дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тело мужчины. Предварительно возгорание возникло из-за замыкания электрообогревателя, но окончательные результаты причины трагедии предоставят работники ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января, на курорте Драгобрат, Закарпатской области в одной из гостиниц произошел пожар. К счастью люди успели эвакуироваться, предварительно огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона. Пожарные не смогли вовремя приехать на место пожара из-за сложных погодных условий. Огонь помогали тушить туристы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!