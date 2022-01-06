На Днепропетровщине столкнулись автокран и легковушка, погибли два человека. Фото и видео

В среду, 5 января, в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автокрана и легкового автомобиля. В результате аварии на месте погибло два человека.

ДТП произошло около 16:20 в Каменском районе на 344 км автодороги Н-08 "Запорожье-Днепр-Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Спасатели сообщили, что в результате столкновения автомобильного крана МАЗ и легкового автомобиля Mercedes-Benz A170 погибли водитель и пассажир легковушки. Кроме того их тела оказались заблокированными изуродованной конструкцией автомобиля.

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С помощью аварийно-спасательного оборудования сотрудники ГСЧС разрезали конструкции транспортного средства и изъяли тела мужчин 1991 и 1994 годов рождения.

Все подробные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснять сотрудники Национальной полиции.

На видео очевидцы рассказывают, что водитель легкового автомобиля якобы проигнорировал дорожный знак, запрещающий проезд, в результате чего и произошло столкновение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадала женщина и двое маленьких детей. Пострадавших госпитализировали с места происшествия.

Напомним, в Харькове маршрутный автобус на скорости сбил женщину. ДТП произошло на Московском проспекте возле железнодорожной станции "Лосево". От удара 50-летняя женщина скончалась на месте.

Стоит отметить, что за ноябрь 2021 года в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!