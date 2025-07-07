На Днепропетровщине перевернулся двухэтажный пассажирский автобус: есть жертва, десятки людей пострадали. Фото

В понедельник, 7 июля, на Днепропетровщине перевернулся двухэтажный пассажирский автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще 28 – получили травмы.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Чрезвычайное происшествие произошло на автодороге Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

"Утром 7 июля в Службу спасения "101" поступило сообщение, что вблизи поселка Петриковка Днепровского района перевернулся двухэтажный пассажирский автобус", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали шестерых пассажиров. Им оказали помощь работники экстренной медицинской помощи.

"К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. За медицинской помощью в лечебные учреждения обратилось 28 человек", – указано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают 10 чрезвычайников и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

В "Полиции Днепропетровской области" отметили, что правоохранители находятся на месте смертельного ДТП, которое произошло около 5:00 и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"По предварительной информации, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось. По предварительной информации, в результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели человека и повлекло телесные повреждения.

Напомним, 1 июля в Черкассах, на бульваре Шевченко, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии шестеро пассажиров получили травмы. В полиции отметили, что водитель потерял управление транспортным средством из-за ухудшения состояния здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего украинцев. Авария случилась в ночь на понедельник, 30 июня, на трассе DN2 в уезде Бакэу, в населенном пункте Николае-Белческу.

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