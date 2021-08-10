На Днепропетровщине мужчина 'заминировал' дом бывшей девушки и требовал выкуп

В городе Павлоград Днепропетровской области мужчина позвонил в полицию и сообщил, что якобы заминировал жилой дом, в котором живет его бывшая девушка. Он требовал 50 000 долларов за то, что не подорвет здание. "Минувальника" задержали правоохранители, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Об инциденте рассказала пресс служба полиции области. Отмечается, что 8 августа неизвестный сообщил правоохранителям, что хочет взорвать дом по ул. Харьковская, и требовал выкуп за то, что не осуществит свою угрозу.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия и обследовали указанный дом. Однако, никаких взрывоопасных предметов там не обнаружили. В течение часа полиция установила личность злоумышленника – им оказался 39-летний житель Павлограда.

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Правоохранители его задержали и доставили в отделение полиции. Уже на следующий день, 9 августа, следователь по согласованию с окружной прокуратурой сообщил злоумышленнику о подозрении по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" (ч. 1 ст. 259 УК).

Санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. В ближайшее время "минувальнику" выберут меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина угрожал взорвать жилой девятиэтажный дом. Жителей эвакуировали, а самого виновника переполоха задержали и доставили в психиатрическую больницу.