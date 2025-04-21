На Днепропетровщине мужчина устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома: подробности инцидента

0 апреля около 14:30 на левобережье Каменского в Днепропетровской области 44-летний мужчина устроил стрельбу из автоматического оружия. К счастью, никто не пострадал, а инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов.

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Об этом сообщила полиция Днепропетровской области. Известно, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Прибыв на место, полицейские задержали 44-летнего нарушителя. При осмотре у мужчины было изъято оружие, предварительно идентифицированное как автомат Калашникова.

"Событие произошло 20 апреля около 14:30 на левобережье города Каменское во дворе одного из многоквартирных домов. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина производит выстрелы по предмету, похожему на автоматическое оружие", – сообщила пресс-служба полиции.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятно, явилось одной из причин его агрессивного поведения.

Задержанный мужчина был доставлен в отделение полиции. Ему было объявлено об открытии уголовного производства по статье "хулиганство", предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. Несмотря на серьезность инцидента, никто не пострадал.

Что важно, в результате стрельбы никто не пострадал, однако правоохранители отмечают серьезность таких правонарушений, которые могут угрожать безопасности граждан. Продолжаются следственные действия, и полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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