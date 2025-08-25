На Днепропетровщине мужчина ранил ножом пятерых человек: полиция его застрелила

В воскресенье, 24 августа, на Днепропетровщине произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина в неадекватном состоянии ранил ножом четырех человек и одного избил. Правоохранителям пришлось его застрелить.

Об этом сообщили в региональной полиции. Там отметили, что в результате происшествия травмы получили, в частности, двое спасателей ГСЧС.

"Происшествие произошло 24 августа около 16:00 на поле в Карповской общине. По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено, что повлекло дальнейшее распространение огня и угрожало жизни людей. Когда на место для тушения пожара прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал на них с ножом. Один из спасателей получил ножевое ранение, а второй – телесные повреждения", – говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что для пресечения правонарушения на место выехали полицейские. Они прибыли на место в то время, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения.

Отмечается, что мужчина не реагировал на законные требования полицейских, оказывал сопротивление и нападал на правоохранителей.

Во время прекращения противоправных действий правоохранитель произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку указанным событиям. Также назначено служебное расследование и сообщено ГБР.

Детали от местных СМИ

Отмечается, что в Андреевке под Кривым Рогом 42-летний мужчина ранил ножом двух женщин и поджег сено. Когда приехали спасатели, он не давал им тушить пожар и пытался порезать рукава. Спасатели пытались его остановить, но тот ранил одного, а второго порезал, после чего набросился на отца.

Полицейские стреляли в воздух, однако мужчина продолжал бросаться и его застрелили на месте. Что стало причиной этого всего – пока неизвестно.

