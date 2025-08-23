В Херсоне мужчина с ножом бросался на подростков: трагедию предотвратил случайный прохожий. Фото

В Херсоне мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросался с ножом на подростков. Инцидент произошел в пятницу, 22 августа, около 14:00 на проспекте Независимости.

Видео дня

Трагедию предотвратил случайный прохожий. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Что известно

"Вчера около 14 часов в Херсонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Независимости неизвестный в состоянии алкогольного опьянения бросается с ножом на прохожих", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 51-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, конфликтовал с группой подростков. Во время спора он выхватил нож и пытался нанести телесные повреждения 15-летнему парню.

К счастью, случайный прохожий, который находился неподалеку, сумел обезвредить агрессивно настроенного мужчину до прибытия полиции. Благодаря его решительным действиям трагедии удалось избежать.

Злоумышленника задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, чем изъяли. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту его противоправных действий открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ ("Хулиганство").

В рамках расследования мужчине будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник, угрожая военнослужащему ножом, отобрал его мобильный телефон и скрылся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!