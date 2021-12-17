На Днепропетровщине фермеру взорвали сарай из РПГ: злоумышленники потребовали биткоины

В селе Жемчужное в Днепропетровске во дворе одного из домов произошел взрыв – сарай взорвали с РПГ. Как стало известно, это сделали злоумышленники, потребовавшие от фермеров заплатить им "долг" в размере четырех биткоинов.

Об инциденте сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Он произошел в четверг, 16 декабря, около 6 часов утра.

Вследствии события никто не пострадал, а правоохранители решают вопрос относительно правовой квалификации события, сказано в сообщении.

О подробностях рассказало издание "Информатор" с ссылкой на собственные источники. Предварительно было установлено, что на территории домовладения местного фермера произошел взрыв в сарае.

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При проведении первоочередных следственных действий во дворе дома нашли хвостовик от гранаты и фрагменты пускового устройства. Недалеко от двора обнаружили также пустой тубус от РПГ-22 с поврежденной маркировкой.

Кроме того, была обнаружена флешка. Предварительно, ко двору подошел мужчина (его личность пока не известна) и оставил папку с флешкой. После этого он скрылся. На флешке обнаружили записи с угрозами фермерам и с требованием выплатить якобы долг в размере четырех биткоинов.

Злоумышленники даже установили срок – сделать это нужно до Нового Года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области двое злоумышленников похитили девушку и требовали у ее родителей выкуп в криптовалюте. Они вымогали за освобождение 10 биткоинов.