На Днепропетровщине фермер нанес ножевой удар мэру Пятихаток: пострадавший в тяжелом состоянии

Во вторник, 26 мая, вблизи Пятихатского городского совета произошло нападение на городского голову, в результате которого он получил тяжелое ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние оценивается как критическое.

О происшествии сообщила Днепропетровская областная прокуратура. Начато уголовное производство по статьям о покушении на умышленное убийство.

По предварительной информации, инцидент произошел около 10:40 во время конфликта вблизи здания городского совета. В ходе спора местный фермер нанес чиновнику ножевой удар в область грудной клетки.

После нападения пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры для задержания подозреваемого.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 15 мая, в селе Терловка Летичевской общины Хмельницкой области, около 14:35 во время проверки документов водитель напал на сотрудников полиции. В результате стрельбы один правоохранитель погиб, еще один получил ранения.

