На Черниговщине задержали мужчину, убившего сожительницу: месяц скрывался в поле. Фото

В селе Кладьковка на Черниговщине 44-летний мужчина убил свою сожительницу. Он был объявлен в общенациональный розыск.

Как сообщила прессслужба Национальной полиции Украины в Черниговской области, злоумышленник подозревается в совершении преступления, которое произошло 13 ноября. Все это время он прятался в поле, питался преимущественно яблоками, а ночевал в стационарной емкости из-под удобрений. Когда похолодало и заснежило, перешел в сарай в окрестностях населенного пункта, где и был задержан правоохранителями.

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Отмечается, что о местонахождении подозреваемого им сообщили родственники погибшей женщины. Муж был обессилен, ведь долгое время ничего не ел. Он признался, что совершил преступление из-за ревности и в состоянии алкогольного опьянения.

12 декабря суд избрал меру пресечения злоумышленнику – содержание под стражей сроком на 60 суток. Ему инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 115 УКУ – совершение умышленного убийства. Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области во время семейной ссоры мужчина убил свою 31-летнюю беременную жену. После случившегося он пытался покончить с собой и начал резать горло. В это время в доме находилась 10-летняя дочь супругов. Испуганная девочка убежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о том, что происходит дома, а они сообщили о происшествии полицейским.

Мужчина остался жив. Ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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