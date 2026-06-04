На Черниговщине нашли мертвым 17-летнего парня, который исчез после последнего звонка: детали трагедии. Фото и видео

В городе Бобровица на Черниговщине утром 3 июня обнаружили в водоеме тело пропавшего 17-летнего Всеволода Короля. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Черниговской области. Парень исчез 30 мая после празднования последнего звонка, к масштабному поиску были привлечены как специальные службы, так и неравнодушные граждане.

Что известно

В реке Быстрица в городе Бобровица обнаружили тело несовершеннолетнего Всеволода Короля. Парень исчез 30 мая после празднования с одноклассниками последнего звонка возле реки.

"Поиски Всеволода Короля, который исчез 30 мая, прекращены – тело несовершеннолетнего обнаружили в р. Быстрица в г. Бобровица. Полиция Черниговщины выражает искренние соболезнования родным и близким Всеволода. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено", – отметили в полиции.

Обстоятельства гибели парня полиция расследует в рамках уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертных исследований, следственные действия продолжаются.

Что предшествовало

Сообщение о том, что Всеволод Король, 2009 года рождения, не вернулся домой после празднования последнего звонка, поступило полиции 30 мая.

Подростки отмечали праздник последнего звонка в беседке у реки Быстрица, там собирались встречать рассвет. Медиа отмечает также, что с детьми был кое-кто из родителей. Последний раз в сети парень появлялся 30 мая в 03:31.

В масштабных поисках парня участвовали ювенальные полицейские, полицейские офицеры общины, кинологи со служебными собаками, криминалисты, оперативники, спасатели, водолазы, военнослужащие и неравнодушные местные жители.

Поисковики обследовали местность с помощью дрона, прочесывали чащи, овраги и лесополосы, водолазы обследовали водоемы. Поиски продолжались, пока 3 июня тело подростка не обнаружили в реке.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Черкасской области во время поисковой операции разыскали тело несовершеннолетней Софии Цвит, которая пропала 31 мая. Тело девушки нашли в лесном массиве вблизи кладбища.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!