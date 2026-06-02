Вышла из дома и не вернулась: в Черкасской области нашли мертвой школьницу

В Черкасской области во время поисковой операции разыскали тело несовершеннолетней Софии Цвит, которая исчезла 31 мая. Тело девушки нашли в лесном массиве вблизи кладбища.

Об этом сообщило издание 18000. Следователи отрабатывают различные версии произошедшего, одна из них — самоубийство.

Что известно

В Черкасской области нашли тело Софии Цвит 2011 года рождения, которая исчезла 31 мая.

Пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк подтвердила эту информацию и отметила, что родным девушки уже сообщили.

– Во время поисковой операции в лесном массиве вблизи кладбища нашли тело несовершеннолетней, которая находилась в розыске. Родным сообщили, – отметила Зоя Вовк.

По словам пресс-секретаря, сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Правоохранители начали расследование. Отрабатывают все возможные версии, одна из которых — самоубийство.

Сейчас проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину и обстоятельства смерти девочки.

Что предшествовало

Ранее сообщалось об исчезновении несовершеннолетней девушки. Так, 31 мая около 15:00 София Цвит 2011 года рождения вышла из дома на прогулку и не вернулась домой. Ее вероятное местонахождение было село Медведевка Черкасского района.

