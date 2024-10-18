На Черниговщине авто вылетело в кювет и столкнулось с деревом: погиб водитель, пострадала женщина. Фото
Вблизи города Нежин на Черниговщине в четверг, 17 октября, произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Nissan Primera влетел в кювет, где столкнулся с деревом, вследствие аварии 55-летний водитель погиб на месте, пассажирку 1981 года рождения с травмами госпитализировали.
Как сообщили в полиции Черниговщины, сообщения о ДТП там получили около 17:30. Правоохранители также обнародовали фото с места трагедии.
Следственно-оперативная группа, следователь и спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место, сообщили в полиции.
Как выяснилось, что водитель Nissan, двигаясь по дороге Копти – Глухов – Бачевск от села Лесовое в направлении села Малая Кошелевка, не выбрал безопасной скорости движения и не учел дорожной обстановки, из-за чего не справился с управлением и выехал в кювет, где столкнулся с придорожным деревом, говорится в сообщении.
Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте. Пассажирка, женщина 1981 года рождения, с травмами госпитализирована в больницу.
Открыто дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".
Полицейские также обратились к свидетелям ДТП с просьбой звонить по телефону (097) 869-71-31 или 102, если им известно обстоятельства трагедии.
По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 августа 2024 года в Украине на подконтрольной территории произошло 16 621 ДТП (в 2023 году за аналогичный период – 15 041).
Вследствие этих аварий погибли 1 918 человек (за аналогичный период 2023 года – 1 870), еще 20 862 человек травмированы (за аналогичный период 2023 года – 18 986).
Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября на Винниччине около 17:20 из-за столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек, среди которых двое детей. Самой молодой жертве ДТП было 16 лет.
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