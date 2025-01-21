На Черниговщине авто влетело в дерево и вспыхнуло: водитель погиб на месте. Фото
Под Черниговом днем 20 января произошла жуткая смертельная авария. Легковое авто врезалось в дерево на обочине и загорелось. Водитель погиб на месте ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи села Вересоч Черниговского района. На официальном сайте Главное управление Национальной полиции Черниговщины сообщило, что копы расследуют все детали и обстоятельства.
Предварительно, водитель Hyundai выехал на левую обочину и столкнулся с деревом, из-за чего произошло возгорание транспортного средства. Мужчина погиб.
На месте ДТП работали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции и следователи.
Дело начато по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
"Полиция обращается к свидетелям ДТП – если вам что-либо известно об обстоятельствах этого события, просьба звонить по телефону на линию 102", – попросили правоохранители.
Как писал OBOZ.UA:
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