На Черниговщине авто влетело в дерево и вспыхнуло: водитель погиб на месте. Фото

Под Черниговом днем 20 января произошла жуткая смертельная авария. Легковое авто врезалось в дерево на обочине и загорелось. Водитель погиб на месте ДТП.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи села Вересоч Черниговского района. На официальном сайте Главное управление Национальной полиции Черниговщины сообщило, что копы расследуют все детали и обстоятельства.

Предварительно, водитель Hyundai выехал на левую обочину и столкнулся с деревом, из-за чего произошло возгорание транспортного средства. Мужчина погиб.

На месте ДТП работали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции и следователи.

Дело начато по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

"Полиция обращается к свидетелям ДТП – если вам что-либо известно об обстоятельствах этого события, просьба звонить по телефону на линию 102", – попросили правоохранители.

Как писал OBOZ.UA:

– В селе Завадка Стрыйского района Львовской области в результате ДТП погиб ребенок и один взрослый попал в больницу. Квадроцикл упал в реку около 18:15 в воскресенье, 19 января.

– Ранее на Львовщине возле населенного пункта Тарасовка автомобиль сбил мужчину, после чего его переехал еще и микроавтобус. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

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