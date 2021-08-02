На Черниговщине авто на скорости влетело в дом, погибли два человека. Фото и видео

В селе Мохнатин на Черниговщине вечером 1 августа автомобиль Audi под управлением 18-летней девушки на скорости влетел в жилой дом. В результате ДТП погибли два человека, еще трое травмировались.

Сообщение об аварии в Новобелоуской ОТО правоохранителям поступило около 19:30 воскресенья. Об этом информирует сайт ГУ Нацполиции в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролольте новость до конца).

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа полиции и следователь, занимающийся расследованием преступлений в сфере транспорта.

Правоохранители считают, что молодая женщина не справилась с управлением.

Известно, что в разбитом автомобиле находилось пять человек. Двое мужчин погибли на месте ДТП.

Водитель 2003 года рождения, а также две пассажирки получили травмы. Их доставили в медучреждение.

Правоохранители принимают меры по установлению личных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины.

Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 1 августа BMW столкнулся с грузовиком Scania на трассе Киев – Чоп под Ровно. В результате аварии погибла пассажирка легковушки и пострадал водитель.