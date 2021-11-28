На Черкасщине легковушка влетела в грузовик: 20-летняя девушка лишилась руки. Фото

В Черкасской области на трассе столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии, 20-летней пассажирке ЗАЗ-1102 оторвало руку.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Черкасщины. ДТП произошло вблизи села Шрамовка 27 ноября около 12:30 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, 43-летний водитель ЗАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

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Пассажирка легковушки получила телесные повреждения – ей оторвало руку. Девушку доставили в реанимацию в Драбовскую центральную районную больницу.

Водители автомобилей не пострадали.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть или тяжелые телесные повреждения). Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы и лишение права управлять транспортными средствами на три года.

В Украине за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Только за октябрь случилось 16 599 аварий (340 погибших и 2 615 пострадавших).

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе. Двое из них – женщина и ребенок – погибли.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!