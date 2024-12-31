На Черкасщине 21-летняя женщина погибла на железнодорожных путях: появились детали трагедии. Фото

В городе Смела Черкасской области на железнодорожных путях погибла 21-летняя женщина. Машинист поезда применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

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Как сообщает полиция Черкасщины, пешеход проигнорировала запрещенный сигнал и вышла на рельсы. Трагический случай произошел 30 декабря.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть жительницы Орловца", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, которое повлекло гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

"Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности. Важно помнить, что переходить железнодорожный путь необходимо только в установленном месте, убедившись в отсутствии поезда! Берегите свою жизнь!" – призывали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевщины пассажирский поезд сообщением Чоп – Киев сбил мужчину, который переходил железнодорожную путь в неустановленном месте. Потерпевший скончался от полученных травм.

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