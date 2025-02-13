На Черкасщине водитель сбила женщину с ребенком в коляске: мать мальчика погибла на месте. Фото

В Уманском районе Черкасской области 49-летняя водитель Volkswagen Golf наехала на женщину с маленьким сыном в коляске. Вследствие ДТП мать мальчика погибла на месте, годовалый ребенок не пострадал. Водительницу задержала полиция.

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Об этом 13 февраля сообщила полиция Черкасской области. Трагедия произошла в среду, 12 февраля, около 17:00 в поселке Верхнячка Уманского района.

По предварительным данным, 49-летняя водитель Volkswagen Golf не справилась с управлением и совершила наезд женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть улицы с годовалым сыном в детской коляске.

В результате аварии мать ребенка погибла на месте. Ей было 22 года.

Ребенка осмотрели медики, мальчик не пострадал.

Водитель задержан порядка ст. 208 УПК РФ (задержание уполномоченным должностным лицом).

Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Следователи начали расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Виновнице аварии грозит до восьми лет тюрьмы, расследование продолжается.

По данным Патрульной полиции, в прошлом году (с 1 января по 31 декабря 2024) на подконтрольной территории Украины произошло 25 781 ДТП с погибшими или травмированными (в 2023 году – 23 642).

Вследствие этих аварий погибли 3 202 человека (в 2023 году – 3 053), еще 32 023 человека травмированы (в 2023 году – 29 502).

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Чернигова утром 13 февраля на перекрестке столкнулись Volvo и мусоровоз. Вследствие ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя.

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