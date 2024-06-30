На Буковине задержали фальшивого 'морского пехотинца', который хотел сбежать за границу. Фото

Украинские пограничники из Черновицкого пограничного отряда недалеко от границы с Румынией задержали мужчину, который выдавал себя за морского пехотинца в отпуске. Под таким прикрытием псевдоконтрактник хотел незаконно выехать из Украины.

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Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины. Там рассказали, что ночью на одном из постов пограничники остановили микроавтобус, в котором в качестве пассажира находился мужчина в военной форме.

Он представился военнослужащим одного из подразделений морской пехоты и сказал, что находится в отпуске. Как доказательство гражданин показал свой военный билет, однако при изучении документа у работников ГПСУ возникли сомнения в правдивости указанной там информации.

В частности, в военном билете мужчины пограничники увидели отметки о том, что он действительно раньше проходил службу в морской пехоте, однако был уволен еще в 2019 году. Запись о якобы восстановлении на службе была явно сделана гражданином самостоятельно. К тому же она не была подтверждена печатью.

"В ходе дальнейших мер правоохранители в личных вещах мужчины обнаружили предметы, которые могли быть использованы во время незаконного пересечения границы. Впоследствии мужчина признался, что намеревался попасть в Румынию, обходя пункты пропуска", – говорится в сообщении.

В конце концов нарушителя задержали, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных мужчин за пределы Украины. Ее организовали гражданин Молдавии и его несовершеннолетний брат.

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