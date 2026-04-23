На Буковине военнообязанный нанес удары ножом в шею двум работникам ТЦК: его задержали

Днестровская окружная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который несколько раз ударил ножом военнослужащих ТЦК СП. Он напал на работников прямо в служебном автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры. Нападающим на работников ТЦК оказался 29-летний местный житель.

Что известно

По данным следствия, в понедельник, 20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки 29-летнего злоумышленника в ТЦК между ним и и двумя военными возник конфликт. В ходе спора подозреваемый достал нож и ударил военнослужащих несколько раз в шею.

После нападения злоумышленник также повредил служебное авто работников РТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из них гаечным ключом в предплечье.

Злоумышленника удалось задержать и взять под стражу, ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве (ч.2 ст.15 п.п.1 и 8 ч.2 ст.115, ч. 3 ст. 296 УКУ). Военнослужащим вовремя оказана медицинская помощь, пока их жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили группу военнослужащих, которых подозревают в похищении и пытках гражданских лиц под видом проведения мобилизационных мероприятий. По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и применяли силу и угрозы, им сообщено о подозрении, продолжается досудебное расследование.

Кроме того, задержанных в Одессе лиц, среди которых есть сотрудники одного из районных ТЦК СП, подозревают в вымогательстве денег у местных жителей с применением насилия и угроз. Их взяли "на горячем" – когда они "выбивали" деньги у местного жителя, а когда работники ТЦК убегали, то открывали огонь в сторону силовиков .

В то же время в Кропивницком произошел очередной инцидент с участием работников ТЦК СП. Один из мужчин провез военнослужащего на капоте своей машины, водителю уже сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

