На Буковине пьяный водитель открыл стрельбу по остановке с людьми. Фото

В Черновицкой области 32-летний мужчина во время движения на автомобиле открыл стрельбу в сторону остановки, на которой находились люди. В результате происшествия никто не пострадал, а стрелка задержали.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины. Инцидент случился в селе Иживцы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, 24 декабря водитель во время движения опустил окно своего автомобиля и открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта.

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Полицейские установили личность стрелка и задержали его. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Причины своего поступка он не смог объяснить.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сообщено о подозрении водителю. Сейчас стрелок находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря в Днепре двое неизвестных открыли огонь по мужчине и подожгли его автомобиль.