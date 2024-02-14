Возвращались из школы: на Буковине двое детей упали из кладки в реку, поиски 8-летней девочки продолжаются

В селе Бережонка Баниловской территориальной громадыВижницкого района Черновицкой области двое детей упали из мостика в реку, когда возвращались домой из школы. 15-летний подросток сумел выплыть на берег, но его 8-летняя сестра пропала из виду.

Инцидент произошел 13 февраля. Поиски девочки по состоянию на 9:40 среды, 14 февраля, продолжались. Об этом сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

8-летняя школьница возвращалась домой вместе с 15-летним братом. По словам подростка, они переходили реку Бережонка через кладку и упали в воду. Парень выплыл, а его сестричка – нет.

На поиски ребенка отправились спасатели, полицейские и местные жители. Они обследовали водоем, берег реки и близлежащую территорию. Ночью вблизи места исчезновения сотрудники ГСЧС развернули два поста для круглосуточного мониторинга ситуации. От Службы спасения также привлекли водолазов,всего – 44 спасателя, шесть единиц техники, три плавсредства и два квадрокоптера.

В отделе коммуникаций полиции Черновицкой области в комментарии журналистам заявили, что дети могли поскользнуться на мостике.

"Поступило сообщение от жительницы села Корытное о том, что не вернулась из школы ее 8-летняя дочь. По словам брата, они переходили через деревянный мост Бережонку, дети поскользнулись и упали в реку", – цитирует заявление правоохранителей портал molbuk.ua.

Поиски осложняются сильным течением, поднятием уровня воды и лесным массивом, отметила начальница отдела коммуникаций ГУ НП в Черновицкой области Каролина Марышева.

Как писал OBOZ.UA:

– 10 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Беларуской произошел пожар в жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух взрослых и двоих детей.

– Ранее на Львовщине спасателям пришлось доставать 14-летнюю девочку из болота. Выяснилось, что ребенок хотел сократить путь между озерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!