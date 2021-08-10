Депутат из Прикарпатья похвастался убийством уток: в сети отреагировали. Фото

Депутат Ивано-Франковского городского совета Стефан Магас публично поделился результатами своего охотничьего хобби. В частности, похвастался в сети, как умеет из ружья отстреливать уток.

Это избранник показал на своей странице в Facebook. В комментариях под постом пользователи осудили его за убийство птицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах Магас стоит с оружием и несколькими утками в руках, которые держит за горло. Он признался, что это его первые в жизни "трофеи".

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Кроме того, на многочисленных фото и видео депутат продемонстрировал все тонкости охоты – от убийства дикой птицы до ее чистки, приготовления на камеру.

А также потребление "трофеев" в окружении друзей. Судя по кадрам, им удалось убить с десяток пернатых.

В сети возмутились поступком Магаса и заявили, что он подает плохой пример. Хотя нашлось и полторы сотни тех, кто поставил лайк под постом избранника.

"Что за люди, это просто ужас", "Депутатам есть нечего... По 10 уток каждый будет выстреливать, то скоро таких уток в дикой природе не останется. Утка, это не муравей какой-то, которых миллионы", "Не, ну мужик. А что, утка же защититься не может, а зарплаты на еду не хватает. Как оно вообще убивать беззащитных животных? Украина, наверное, полна биоразнообразия?", "У меня сердце разрывается от увиденного", – прокомментировали пользователи.

Отметим, что от 7 августа в Украине открылся сезон охоты на пернатую дичь. Отстреливать некоторые виды пернатых официально разрешено в выходные дни – субботу и воскресенье. Хотя для этого охотникам обязательно нужно иметь контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты, которая обновляется ежегодно. Несмотря на возмущение и дискуссии в обществе, подобный вид "развлечений" в стране остается легальным.

Стефан Магас – во второй раз избранный депутатом городского совета Ивано-Франковска от ВО "Батьківщина" (впервые в 2015 году). Вошел в состав фракции этой партии в мэрии, член постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Предприниматель, основал компанию, занимающуюся теплоснабжением, имеет высшее образование. Недавно Магас задекларировал четыре земельных участка общей площадью 0,7 га. Все они принадлежат ему и расположены в городе Яремче. Депутат приобрел право собственности на них с 2004 по 2010 год. Их общая стоимость, согласно декларации, составляет 218 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде приняли законопроект, который предусматривает наказание людей за жестокое обращение с животными. Речь идет о введении штрафов и даже лишении свободы за такие действия.