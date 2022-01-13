На Буковине 7-летний мальчик попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Детали трагедии

В Черновицкой области 7-летний мальчик попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Мама утверждает, что ребенок травмировался по собственной неосторожности.

Но правоохранители начали проверку. Об этом сообщает местное медиа агентство АСС, ссылаясь на информацию Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

В среду, 12 января, полицейским сообщили, что в детскую городскую больницу госпитализировали семилетнего мальчика, который является жителем села Каменка на Глубоччине.

Несмотря на то, что мать ребенка утверждает, что тот получил травму при падении по своей вине, полицейские начали проверку с целью выяснения всех обстоятельств травмирования ребенка.

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В то же время главный врач КМУ "Городская детская клиническая больница" Сергей Сторожук уточнил, что у мальчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму головы. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации под наблюдением нейрохирургов.

Медики провели ему уточненную диагностику и все необходимые исследования.

Напомним, в Полтавской области в городе Кременчуге 8-летняя девочка отравилась таблетками. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

В ночь на 30 ноября в детскую больницу Кременчуга Полтавской области был экстренно доставлен 4-летний ребенок в крайне тяжелом состоянии. Малыш во время игры выпил большое количество таблеток из родительской аптечки.

Ранее в Харькове в частной школе на 6-летнего ученика во время занятий упали футбольные ворота. Ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию. Его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.