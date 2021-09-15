Ребенок в реанимации, но в лицее отмалчиваются: подробности ЧП на спортплощадке в Харькове

В Харькове в частной школе на 6-летнего ученика во время занятий упали футбольные ворота. Ребенок получил тяжелую травму и сейчас находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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В Харькове произошло ЧП на ул. Академика Павлова, 46. На территории приватного учебного заведения "Перша українська школа" Push School на 6-летнего мальчика упали футбольные ворота. Его увезла скорая помощь. Об инциденте правоохранителям тоже сообщили медики.

"Как удалось выяснить, во время игры в футбол на мальчика упали ворота. Сейчас ребенок находится в реанимации, он в сознании. С директором школы связаться не удалось, поэтому пока полной картины того, что произошло, у нас нет. Что случилось с воротами, почему они упали, это техническая проблема или халатность – еще будут выяснять", – сказала OBOZREVATEL заместитель начальника департамента образования Харьковской обладминистрации Ольга Алферова.

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Также в пресс-службе полиции Харьковской области уточнили, что пострадавший ребенок – сын сотрудницы лицея. Как удалось выяснить, медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.

Во вторник, 14 сентября, мальчик был в группе продленного дня и играл с детьми на спортивной площадке. Там были и взрослые.

Как заявили в полиции, администрация учебного заведения пока не сотрудничает с правоохранителями. Но следователи уже опросили свидетелей, которые в момент ЧП находились на спортивной площадке.

В самом лицее комментировать ситуацию также категорически отказываются. Как удалось выяснить, это учебное заведение получило лицензию на работу только 15 июня 2020 года. Его учредителями являются директор Анна Иванова, а также еще две предпринимательницы – Олеся Ковальчук и Анна Власенко. В открытых реестрах указано, что на них зарегистрированы различные бизнесы.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 275 УК Украины (нарушение правил безопасного использования промышленной продукции). Виновному грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.