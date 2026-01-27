'Мы сразу побежали за турникетами': как неравнодушные очевидцы спасали пострадавших в ДТП с автобусом рейса Вена – Киев на Львовщине. Фото

В субботу, 17 января на автостраде "Киев – Чоп" в Стрыйском районе Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием международного рейсового автобуса сообщением Вена-Киев. Вблизи села Любинцы автобус съехал с проезжей части, врезался в металлический отбойник, а дальше в дерево.

Как стало известно OBOZ.UA, в результате аварии 11 человек получили травмы. Четырех пострадавших госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу, еще семерым оказали медицинскую помощь на месте и отпустили.

Всего на момент столкновения в салоне находилось 25 пассажиров. Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии. ДТП произошло на глазах у Кристины Гаврон: девушка вместе с друзьями направлялась на отдых в горы.

"Как только мы проехали Стрый, за несколько километров, моя подруга воскликнула: "Фура съезжает с дороги!". Я увидела что-то похожее на снежный фейерверк. Когда доехали ближе, увидели автобус", – рассказывает Кристина.

Они сразу остановились и бросились к месту аварии, чтобы помочь пострадавшим. Там они увидели пассажирку с открытой раной.

"Мы сразу побежали за турникетами. Подруга всегда возит его в машине, а я имела свой от SICH в рюкзаке", — рассказывает девушка.

Автобус, по словам очевидцев, не перевернулся только потому, что после столкновения фактически уперся в дерево. Свидетели аварии осмотрели пострадавшую и сказали, что необходимо срочно наложить кровоостанавливающее средство. За наложение турникета взялся парень из компании подруг. Кристина не имела ничего под рукой для записи, поэтому сделала скриншот времени на экране телефона, чтобы зафиксировать время наложения и передать медикам.

Ожидая скорую, другие люди, которые остановились, помогали пассажирам выходить из автобуса. По словам девушки, пассажирку с открытой раной не пытались вытащить самостоятельно, чтобы не навредить – женщину прижало конструкциями автобуса, поэтому ждали медиков. Другие пассажиры выбирались через окна.

"Я думаю, что некоторые имели ушибы, возможно, сотрясение мозга, у одной дамы точно был перелом — их скорая забрала в больницу. У одной пассажирки была паническая атака. Я дышала с ней, говорила, просила описать, сколько вокруг деревьев, какие текстуры видит. Эти знания с курсов домедицинской подготовки", – добавляет Кристина.

Она отмечает, что на месте ДТП очень быстро сформировалась совместная работамежду незнакомыми людьми. Кристина вспоминает, что все, кто останавливался, сразу чувствовали командный дух. Мужчины помогали пассажирам спускаться, девушки говорили с пострадавшими уже внизу, оказывали помощь. Все действовали собранно, четко и быстро.

После происшествия девушка опубликовала сторис в соцсетях с месседжем, что носить с собой кровоостанавливающие средства постоянно — жизненно необходимо, подписав: "Хорошо, что у нас были турникеты SICH. Никогда не знаешь, кому и где сможешь помочь. Позаботьтесь о себе!".

По словам Кристины, опыт домедицинской подготовки научил ее простой, но важной истине.

"Нам кажется, что это лишнее, мы пренебрегаем собственной безопасностью. Но, как говорили наши инструкторы: мы обучаем вас из эгоистических целей: если что-то случится с вами, важно, чтобы вы могли помочь, а не навредить. Лучше никогда не использовать турникет, но иметь его при себе нужно всегда", – резюмирует она.

