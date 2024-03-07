'Может, никогда не докажем': прокурор САП признал отсутствие выгоды Пашинского по делу о нефтепродуктах

На сегодняшний день у следователей НАБУ и САП отсутствуют доказательства движения средств на счета бывшего председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского в рамках расследования дела о так называемом завладении нефтепродуктами, чтобы свидетельствовало о какой-то потенциальной финансовой выгоде экснардепа.

Это в четверг, 7 марта, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины признал прокурор САП Александр Снегирев во время рассмотрения жалобы Пашинского на решение низшей судебной инстанции по мере пресечения.

"Поскольку защита указывает, а что же получил Пашинский от той деятельности, то мы денежные средства, чтобы прямо полученные за нефтепродукты, до счета Пашинского по крайней мере пока не довели. Может, никогда не докажем", — заявил представитель государственного обвинения.

Ранее сегодня по результатам рассмотрения жалобы Пашинского Апелляционная палата ВАКСА оставила без изменения меры пресечения для экснардепа в виде ареста с альтернативой в виде залога.

Как сообщал OBOZ.UA, при бывшем нардепе Сергее Пашинском внесли залог, что позволило ему выйти на свободу из СИЗО. По его словам, деньги были внесены предприятиями-членами Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!